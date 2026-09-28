Около деревни в Ленобласти упал парапланерист, СК начал проверку

В Ленобласти парапланерист выжил при падении Около деревни в Ленобласти упал парапланерист, СК начал проверку

Москва28 сен Вести.Сотрудники Следкома начали проверку после ЧП с парапланеристом в Ленобласти, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел около деревни Капорское Ломоносовского района Ленинградской области.

28 сентября 2026 года около 17 часов 30 минут … произошло падение 46-летнего парапланериста говорится в заявлении ведомства в MAX

Предварительно установлено, что во время полета у параплана запутались стропы, оборвался шланга подачи топлива, а затем произошло возгорание.

Отмечается, что пострадавший выжил, в настоящее время он госпитализирован.