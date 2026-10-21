Москва21 октВести.В Ленинградской области больше не будет вице-губернатора по вопросам развития и сохранения культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба парламента региона.
Это произошло на фоне внесенных в устав региона изменений. Они затронули должность вице-губернатора – представителя губернатора в Заксобрании.
Исключается должность вице-губернатора по вопросам развития и сохранения культурного наследиянаписано в сообщении
Теперь пост будет именоваться вице-губернатор Ленинградской области – представитель губернатора в Законодательном собрании и по развитию государственной культурной политики.
Изменения наименования должности подразумевают расширение задач, пояснила руководитель администрации губернатора и правительства Ленинградской области Алла Астратова.