Пост вице-губернатора по вопросам культурного наследия упразднен в Ленобласти

В Ленобласти упразднили пост вице-губернатора по вопросам культурного наследия Пост вице-губернатора по вопросам культурного наследия упразднен в Ленобласти

Москва21 окт Вести.В Ленинградской области больше не будет вице-губернатора по вопросам развития и сохранения культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба парламента региона.

Это произошло на фоне внесенных в устав региона изменений. Они затронули должность вице-губернатора – представителя губернатора в Заксобрании.

Исключается должность вице-губернатора по вопросам развития и сохранения культурного наследия написано в сообщении

Теперь пост будет именоваться вице-губернатор Ленинградской области – представитель губернатора в Законодательном собрании и по развитию государственной культурной политики.

Изменения наименования должности подразумевают расширение задач, пояснила руководитель администрации губернатора и правительства Ленинградской области Алла Астратова.