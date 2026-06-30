Москва30 июн Вести.В Липецкой области на два месяца арестовали мужчину, который облил врача поликлиники бензином и пытался его поджечь. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Согласно материалам, 26 июня мужчина в кабинете поликлиники ГУЗ "Лебедянская ЦРБ" в селе Красное вылил на врача принесенный с собой бензин, после чего попытался зажечь спички.

Умысел на убийство, как полагает следствие, не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку он был остановлен случайным свидетелем происшествия сказано в сообщении

Постановлением суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.