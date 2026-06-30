Москва30 июнВести.В Липецкой области на два месяца арестовали мужчину, который облил врача поликлиники бензином и пытался его поджечь. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.
Согласно материалам, 26 июня мужчина в кабинете поликлиники ГУЗ "Лебедянская ЦРБ" в селе Красное вылил на врача принесенный с собой бензин, после чего попытался зажечь спички.
Умысел на убийство, как полагает следствие, не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку он был остановлен случайным свидетелем происшествиясказано в сообщении
Постановлением суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.