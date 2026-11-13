В ЛНР запретят межрегиональные автобусные перевозки с 16.00 до 08.00

В ЛНР ограничат движение межрегиональных автобусов из-за атак беспилотников В ЛНР запретят межрегиональные автобусные перевозки с 16.00 до 08.00

Москва13 ноя Вести.В Луганской Народной Республике из-за участившихся атак украинских беспилотников решили ограничить движение автомобильного транспорта, который выполняет межрегиональные перевозки. Соответствующий указ подписал глава региона Леонид Пасечник.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины все чаще атакуют именно пассажирские автобусы, причем удары нередко приходятся на темное время суток. Ограничения заработают не сразу: перевозчикам дали время скорректировать расписание.

Начиная с 19 ноября 2026 года и до особого распоряжения такой транспорт сможет ездить по региону ежедневно только с 08.00 до 16.00 - то есть движение ограничат с 16.00 до 08.00.

С 19 ноября 2026 года до особого распоряжения движение такого транспорта по территории региона ежедневно будет ограничено с 16.00 до 08.00 написал Леонид Пасечник в мессенджере MAX

Глава ЛНР поручил Министерству инфраструктуры и транспорта республики наладить взаимодействие с Министерством транспорта России, чтобы решение исполнили.

Что касается пригородных и межмуниципальных маршрутов, их работу будут регулировать с учетом оперативной обстановки. Этим займется Министерство транспорта ЛНР совместно с муниципалитетами.