В Луганске ограничили движение на четырех улицах из-за последствий атаки ВСУ

В Луганске перекрыли движение транспорта на четырех улицах после удара ВСУ В Луганске ограничили движение на четырех улицах из-за последствий атаки ВСУ

Москва29 окт Вести.В Луганске ввели временные ограничения на движение транспорта по улицам Даля, Магнитогорской, Почтовой и Шеремета. Об этом сообщила городская администрация. Информацию передало правительство ЛНР на платформе MAX.

В Луганске временно ограничили движение на четырех улицах. Администрация города сообщает об ограничении движения транспорта по улицам Даля, Почтовая, Шеремета и Магнитогорская говорится в публикации

Отмечается, что ограничения связаны с последствиями удара Вооруженных сил Украины по столице республики. Об атаке рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

Жителей просят заранее продумывать маршрут и отнестись к временным неудобствам с пониманием.

Ранее сообщалось, что ранним утром массированной атаке подвергся центр Луганска: повреждены объекты гражданской инфраструктуры и административные здания.