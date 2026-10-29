Москва29 октВести.В Луганске ввели временные ограничения на движение транспорта по улицам Даля, Магнитогорской, Почтовой и Шеремета. Об этом сообщила городская администрация. Информацию передало правительство ЛНР на платформе MAX.
В Луганске временно ограничили движение на четырех улицах. Администрация города сообщает об ограничении движения транспорта по улицам Даля, Почтовая, Шеремета и Магнитогорскаяговорится в публикации
Отмечается, что ограничения связаны с последствиями удара Вооруженных сил Украины по столице республики. Об атаке рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.
Жителей просят заранее продумывать маршрут и отнестись к временным неудобствам с пониманием.
Ранее сообщалось, что ранним утром массированной атаке подвергся центр Луганска: повреждены объекты гражданской инфраструктуры и административные здания.