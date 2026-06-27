МЧС: водитель грузовика ранен в ЛНР при ударе БПЛА

В ЛНР пострадал водитель грузовика, загоревшегося от удара БПЛА МЧС: водитель грузовика ранен в ЛНР при ударе БПЛА

Москва27 июн Вести.В результате атаки беспилотника в Славяносербском муниципальном округе Луганской Народной Республики загорелся грузовик, пострадал водитель, сообщается в МАХ-канале МЧС региона.

По данным ведомства, в Славяносербском муниципальном округе беспилотный летательный аппарат нанес удар по грузовому автомобилю в районе села Веселая гора. В результате удара автомобиль загорелся. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

На месте происшествия пострадал водитель отмечается в сообщении

В тушении огня принимали участие пять 5 специалистов и одна единица техники.