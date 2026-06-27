Москва27 июнВести.В результате атаки беспилотника в Славяносербском муниципальном округе Луганской Народной Республики загорелся грузовик, пострадал водитель, сообщается в МАХ-канале МЧС региона.
По данным ведомства, в Славяносербском муниципальном округе беспилотный летательный аппарат нанес удар по грузовому автомобилю в районе села Веселая гора. В результате удара автомобиль загорелся. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.
На месте происшествия пострадал водительотмечается в сообщении
В тушении огня принимали участие пять 5 специалистов и одна единица техники.