Жена Бориса Акунина скончалась в Лондоне после тяжелой болезни

В Лондоне умерла жена Бориса Акунина Жена Бориса Акунина скончалась в Лондоне после тяжелой болезни

Москва16 авг Вести.В Лондоне скончалась супруга писателя Бориса Акунина (признан иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Эрика Чхартишвили. Об этом сообщил журнал ZIMA.

По данным издания, в последние месяцы она боролась с тяжелым заболеванием. Жена Акунина перенесла агрессивный курс химиотерапии.

Пара прожила вместе 40 лет. Их свадьба состоялась в 1986 году.

Всю совместную жизнь Эрика Чхартишвили корректировала и редактировала книги мужа. Также она выполняла функции его литературного агента.