Москва2 июл Вести.В финском городе Котка прошли похороны петербургской художницы Александры Хинтсала, убитой собственным супругом - писателем Микка Х. Об этом сообщили изданию "КП-Петербург" друзья погибшей женщины.

Трагедия случилась еще в середине мая, однако церемония прощания состоялась лишь спустя полтора месяца из-за необходимости проведения экспертизы и сложностей с организацией захоронения, говорится в публикации.

Александру похоронили в субботу, 27 июня. Все задержалось, но здесь так принято – никто никуда не спешит, особенно в таких случаях рассказали близкие погибшей

Отмечается, что сын художницы сейчас живет в Эспоо, близкая подруга погибшей оформила на него опеку.

Александра Хинтсала скончалась в ночь с 9 на 10 мая. По информации финской полиции, причиной трагедии стал бытовой конфликт между супругами. Друзья пары исключают политические мотивы ссоры. Официальные причины преступления не раскрывались, однако местные СМИ Финляндии сообщали о том, что муж нанес жене смертельные ножевые ранения.

В настоящий момент мужчина ожидает вынесения приговора в следственном изоляторе. Согласно финскому законодательству, ему грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.