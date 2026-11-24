В Магаданской области при перевозке утратили драгметаллы на 591 млн рублей

В Магаданской области при перевозке потеряли золото на 591 миллион рублей В Магаданской области при перевозке утратили драгметаллы на 591 млн рублей

Москва24 ноя Вести.Золотодобывающая компания "Берелех" обратилась в Арбитражный суд Магаданской области с иском к Управлению Спецсвязи по региону: при перевозке ее сотрудники потеряли часть груза с драгоценными металлами, который оценили более чем в 591 миллион рублей. Об этом сообщается в официальном канале суда на платформе MAX.

Согласно материалам иска, в сентябре 2026 года представители Спецсвязи приняли от АО "ГДК Берелех" груз с драгоценными и редкоземельными металлами для отправки в другие регионы страны. Позднее Управление Спецсвязи уведомило отправителя, что часть груза утрачена.

В сентябре 2026 года представителями Спецсвязи от АО "ГДК "Берелех" был принят груз с вложением драгоценных и редкоземельных металлов… В последующем Управление Спецсвязи уведомило отправителя об утрате части груза. По оценке АО "ГДК "Берелех" стоимость утраченных драгоценных металлов составила более 591 млн рублей говорится в публикации

Компания направила в Управление Спецсвязи претензию с требованием возместить ущерб, но в досудебном порядке ее не удовлетворили, поэтому дело дошло до суда. Помимо возмещения ущерба, "Берелех" требует взыскать провозную плату – более 215 тысяч рублей – и проценты за пользование чужими денежными средствами – 8,846 миллиона рублей.

Предварительное заседание по делу назначено на 16 декабря 2026 года.