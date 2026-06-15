МВД: 35 команд участвовало в памятном турнире по мини-футболу в Дагестане

В Махачкале состоялся детский турнир по мини-футболу памяти погибших бойцов МВД: 35 команд участвовало в памятном турнире по мини-футболу в Дагестане

Москва15 июн Вести.В Махачкале состоялся детский турнир по мини-футболу, посвященный погибшим военнослужащим-дагестанцам, в нем участвовали 35 команд, сообщается в Telegram-канале МВД Дагестана.

"В Махачкале прошел детский турнир по мини-футболу, организованный ФСО "Динамо" Дагестан. Соревнования были посвящены памяти сотрудников и военнослужащих республики, погибших при исполнении служебного долга", - отмечается в сообщении.

В турнире приняли участие 35 команд, в составе которых соревновались юные спортсмены в возрасте от 9 до 14 лет.