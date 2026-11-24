Пятеро человек пострадали в массовом ДТП у Соболевского моста в Петербурге

В массовом ДТП в Петербурге у Соболевского моста пострадали пятеро человек Пятеро человек пострадали в массовом ДТП у Соболевского моста в Петербурге

Москва24 ноя Вести.Пятеро человек пострадали в результате массового дорожно-транспортного происшествия около Соболевского моста в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

Авария произошла 24 ноября около 20.00 на Красносельском шоссе. Согласно предварительным данным, Volkswagen Tiguan при выезде на полосу встречного движения врезался в Geely Emgrand, после чего китайского автомобиля столкнулся с Ravon.

В результате ДТП 55-летний водитель Geely и 68-летний водитель Volkswagen в состоянии средней степени тяжести, а также трое пассажиров: 2 - в возрасте 46 и 48 лет в состоянии средней степени тяжести и 42-летний пассажир в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу уточняется в канале ведомства на платформе MAX

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверка, устанавливаются точные обстоятельства и причины аварии.