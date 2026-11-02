Москва2 нояВести.Одной из вероятных причин запаха гари в Ставропольском крае могли стать природные возгорания в соседних регионах. Ситуацию с загрязнением атмосферного воздуха обсудили на совещании, которое провел исполняющий обязанности министра природных ресурсов и охраны окружающей среды края Сергей Измалков.
Одной из причин неприятного запаха специалисты называют серьезные возгорания в Калмыкии и Дагестане, последствия которых дошли и до Ставропольяговорится в сообщении ведомства в MAX
На протяжении последней недели жители Ставрополья обращались с жалобами на неприятные запахи. Сотрудники Центра государственного экологического мониторинга регулярно проводили отбор проб атмосферного воздуха. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено.