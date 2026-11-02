Причиной запаха гари на Ставрополье могли стать пожары в Дагестане и Калмыкии

В Минприроды Ставрополья назвали причину запаха гари в регионе Причиной запаха гари на Ставрополье могли стать пожары в Дагестане и Калмыкии

Москва2 ноя Вести.Одной из вероятных причин запаха гари в Ставропольском крае могли стать природные возгорания в соседних регионах. Ситуацию с загрязнением атмосферного воздуха обсудили на совещании, которое провел исполняющий обязанности министра природных ресурсов и охраны окружающей среды края Сергей Измалков.

Одной из причин неприятного запаха специалисты называют серьезные возгорания в Калмыкии и Дагестане, последствия которых дошли и до Ставрополья говорится в сообщении ведомства в MAX

На протяжении последней недели жители Ставрополья обращались с жалобами на неприятные запахи. Сотрудники Центра государственного экологического мониторинга регулярно проводили отбор проб атмосферного воздуха. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено.