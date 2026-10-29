Москва29 октВести.Задымление в Благовещенске и ближайших к нему населенных пунктах вызвано пожарами в КНР, очаги возгорания находятся рядом с границей с Амурской областью, сообщила пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности в мессенджере МАХ.
На приграничной территории Амурской области наблюдается задымленность… Дым приходит со стороны Китая, где фиксируется более 30 термических точек, приближенных к границе с Амурской областьюнаписали в пресс-службе
Там также уточнили, что ни в самом Благовещенске, ни на прилегающих к нему территориях природных пожаров не зафиксировано.
Гражданам порекомендовали оставаться в помещениях и закрыть окна. Спасательные службы контролируют ситуацию, заверили в центре.