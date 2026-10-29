Задымление в Благовещенске связано с пожарами в приграничных районах Китая

Приграничные районы Приамурья заволокло дымом из-за природных пожаров в Китае Задымление в Благовещенске связано с пожарами в приграничных районах Китая

Москва29 окт Вести.Задымление в Благовещенске и ближайших к нему населенных пунктах вызвано пожарами в КНР, очаги возгорания находятся рядом с границей с Амурской областью, сообщила пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности в мессенджере МАХ.

На приграничной территории Амурской области наблюдается задымленность… Дым приходит со стороны Китая, где фиксируется более 30 термических точек, приближенных к границе с Амурской областью написали в пресс-службе

Там также уточнили, что ни в самом Благовещенске, ни на прилегающих к нему территориях природных пожаров не зафиксировано.

Гражданам порекомендовали оставаться в помещениях и закрыть окна. Спасательные службы контролируют ситуацию, заверили в центре.