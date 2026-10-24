Москва24 октВести.Хабаровск и южные районы региона заволокло дымом из-за пожаров в Китае. Об этом сообщает краевое ГУ МЧС России.
На территории южных районов региона и краевом центре наблюдается задымление. Это связано с заносом воздушных масс с соседних территории Китайской Народной Республики, где в настоящее время системами космического зондирования Земли фиксируются термические аномалииговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Местным жителям рекомендуется соблюдать правила безопасности, в частности, пить больше жидкости, стараться как можно меньше находиться на улице, а в помещении закрывать окна и форточки, и использовать влажную ткань или марлевую повязку.