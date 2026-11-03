В Хабаровске из-за задымления снижена видимость, ощущается запах гари В Хабаровске наблюдается задымление из-за пожаров на стороне Китая

Москва3 ноя Вести.Из-за задымления в Хабаровске снизилась видимость, пахнет гарью, сообщил корреспондент ТАСС.

Ветер юго-западный. Термоточки отмечаются на северо-востоке Китая, много сообщили в Дальневосточном гидрометцентре

Там уточнили, что сейчас скорость ветра в городе составляет около 3 м/с, поэтому дым в воздухе накапливается. Скорость и направление ветра поменяются только в среду, 4 ноября.

Смог в регионах, граничащих с Китаем, наблюдается уже несколько дней. Так, 29 октября сообщалось о задымлении в приграничных районах Амурской области.