Москва3 нояВести.Из-за задымления в Хабаровске снизилась видимость, пахнет гарью, сообщил корреспондент ТАСС.
Ветер юго-западный. Термоточки отмечаются на северо-востоке Китая, многосообщили в Дальневосточном гидрометцентре
Там уточнили, что сейчас скорость ветра в городе составляет около 3 м/с, поэтому дым в воздухе накапливается. Скорость и направление ветра поменяются только в среду, 4 ноября.
Смог в регионах, граничащих с Китаем, наблюдается уже несколько дней. Так, 29 октября сообщалось о задымлении в приграничных районах Амурской области.