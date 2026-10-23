Ракетную опасность объявили в Мордовии и Нижегородской области

В Мордовии и Нижегородской области объявлена ракетная опасность Ракетную опасность объявили в Мордовии и Нижегородской области

Москва23 окт Вести.Ракетная опасность объявлена на территории Мордовии и Нижегородской области, жителям рекомендовали укрыться в безопасных местах. Об этом сообщили в региональных ГУ МЧС.

Соответствующий режим в регионах был введен около 17.20 мск.

На территории Республики Мордовия объявлен сигнал "Ракетная опасность". Если вы в здании, перейдите в помещение без окон или спуститесь на нижний этаж, в подвал. Не пользуйтесь лифтами сказано в сообщении

Граждан призвали соблюдать спокойствие и доверять официальным источникам информации.