Москва23 октВести.Ракетная опасность объявлена на территории Мордовии и Нижегородской области, жителям рекомендовали укрыться в безопасных местах. Об этом сообщили в региональных ГУ МЧС.
Соответствующий режим в регионах был введен около 17.20 мск.
На территории Республики Мордовия объявлен сигнал "Ракетная опасность". Если вы в здании, перейдите в помещение без окон или спуститесь на нижний этаж, в подвал. Не пользуйтесь лифтамисказано в сообщении
Граждан призвали соблюдать спокойствие и доверять официальным источникам информации.