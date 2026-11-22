На Пятницком шоссе в Москве перекрыты три полосы после массового ДТП

В Москве на Пятницком шоссе произошло массовое ДТП На Пятницком шоссе в Москве перекрыты три полосы после массового ДТП

Москва22 ноя Вести.В Москве на Пятницком шоссе столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщает столичный Дептранс.

На Пятницком шоссе (в районе вл. 26) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города говорится в сообщении

В данный момент выясняются обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших.

Из-за ДТП на этом участке шоссе перекрыты три полосы, движение в сторону области затруднено на один километр и осуществляется по одной полосе. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.