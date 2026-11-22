Москва22 нояВести.В Москве на Пятницком шоссе столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщает столичный Дептранс.
На Пятницком шоссе (в районе вл. 26) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы городаговорится в сообщении
В данный момент выясняются обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших.
Из-за ДТП на этом участке шоссе перекрыты три полосы, движение в сторону области затруднено на один километр и осуществляется по одной полосе. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.