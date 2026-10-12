Москва12 окт Вести.Сегодня, 12 октября, Кольская АЭС выработала 500-миллиардный киловатт-час, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в MAX. По его словам, это – историческое событие для всей атомной энергетики.

Глава региона отметил, что такого объема хватило бы почти на 40 лет, чтобы снабжать электричеством все города, предприятия и дома Мурманской области исключительно мощностью этой станции.

Историческое событие для всей атомной энергетики – сегодня Кольская АЭС выработала 500-миллиардный киловатт-час говорится в публикации

Чибис напомнил, что в 1970-х годах эта станция стала первой в мире АЭС за Полярным кругом, и сообщил, что сейчас в Полярных Зорях началась подготовка к строительству Кольской АЭС-2. Он подчеркнул, что это – энергия на десятилетия вперед и тысячи рабочих мест.

Глава региона поблагодарил атомщиков и поздравил их с новым историческим рубежом.