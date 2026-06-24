В Назрани медвежонка могли кормить снюсом, силовики проводят проверку Росприроднадзор прояснит ситуацию с издевательством над медвежонком в Назрани

Москва24 июн Вести.МВД и прокуратура Ингушетии организовали проверки после появления в соцсетях видео из Назрани, на котором несколько молодых людей кормят маленького медвежонка, как утверждалось, снюсом, и смеются над его реакцией. К разбирательству подключилось и Северокавказское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Как сообщили РИА Новости в ведомстве, запрос по этому поводу направлен в региональное МВД.

Мы направили информацию с этим видео в МВД по Республике Ингушетия, чтобы они установили, кто владелец этого медвежонка, и где он находится… Пока мы ответа не получили от них сказал представитель Роспотребнадзора

Между тем в правоохранительных органах сообщили, что, по предварительным данным, мужчины кормили медвежонка не снюсом, а детским питанием.