После издевательств парней над медвежонком в Ингушетии организована проверка

Прокуратура заинтересовалась видео с издевательствами над медвежонком в Назрани После издевательств парней над медвежонком в Ингушетии организована проверка

Москва17 июн Вести.Прокуратура Ингушетии начала проверку информации об издевательствах компании молодых людей над медвежонком в Назрани, сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

Поводом для реакции надзорного органа стало опубликованное самими участниками видео, на котором детеныша кормят, предположительно, снюсом. Кадры получили волную критики и были удалены, однако успели распространиться в ряде интернет-источников.

Прокуратура Республики Ингушетия организовала проверку в связи выявленной в ходе мониторинга сети Интернет информации о предположительном кормлении "снюсом" медвежонка из частного зверинца… По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования говорится в Telegram-канале ведомства

Разбирательства проводятся в рамках статьи УК РФ о жестоком обращении с животными, в том числе в отношении владельца медвежонка. Отмечается, что в ходе проверки также оценят соблюдение закона о приобретении и содержании дикого животного.