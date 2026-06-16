В Ингушетии молодые люди накормили снюсом и издевались над медвежонком

Компания молодых людей накормила медвежонка снюсом в Ингушетии В Ингушетии молодые люди накормили снюсом и издевались над медвежонком

Москва16 июн Вести.Жители Ингушетии требуют привлечь к ответственности молодых людей, которые издевались над медвежонком в Назрани. Предположительно, они накормили животное снюсом, сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что инцидент произошел возле реабилитационного центра, рядом с которым находится частный зоопарк.

Парни встретили медвежонка и начали давать ему никотиносодержащую продукцию, похожую на жевательный табак и снюс. Живодеры снимали происходящее на телефон и наблюдали, как будет себя вести малыш… Местные обвинили парней в жестоком обращении с животными и потребовали немедленно провести проверку говорится в сообщении источника

Указано, что кадрами поделились в социальных сетях сами участники инцидента, однако, встретив волну критики, удалили видео. Когда именно оно было снято, не уточняется. Также нет информации о состоянии медвежонка после такого "общения" с людьми.

Последовала ли какая-либо реакция со стороны органов, неизвестно. Официальных комментариев по этому поводу пока нет.