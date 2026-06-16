Москва16 июнВести.Жители Ингушетии требуют привлечь к ответственности молодых людей, которые издевались над медвежонком в Назрани. Предположительно, они накормили животное снюсом, сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошел возле реабилитационного центра, рядом с которым находится частный зоопарк.
Парни встретили медвежонка и начали давать ему никотиносодержащую продукцию, похожую на жевательный табак и снюс. Живодеры снимали происходящее на телефон и наблюдали, как будет себя вести малыш… Местные обвинили парней в жестоком обращении с животными и потребовали немедленно провести проверкуговорится в сообщении источника
Указано, что кадрами поделились в социальных сетях сами участники инцидента, однако, встретив волну критики, удалили видео. Когда именно оно было снято, не уточняется. Также нет информации о состоянии медвежонка после такого "общения" с людьми.
Последовала ли какая-либо реакция со стороны органов, неизвестно. Официальных комментариев по этому поводу пока нет.