Москва2 авгВести.В Нижегородской области животновода, пасшего коров на поле, ударила молния, и он скончался на месте. Об этом сообщает Гострудинспекция в Нижегородской области.
30 июля 2026, около 13 часов у сенажной ямы в д. Содомово Уренского муниципального округа, во время пастьбы колхозного стада 62-летний животновод ООО "Нива" получил удар молнией, прибывшая скорая помощь констатировала смерть работникаговорится в сообщении
По факту случившегося начато расследование, устанавливаются все причины и обстоятельства несчастного случая.