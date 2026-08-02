Пастуха убило молнией на поле в Нижегородской области

В Нижегородской области животновод погиб от удара молнии Пастуха убило молнией на поле в Нижегородской области

Москва2 авг Вести.В Нижегородской области животновода, пасшего коров на поле, ударила молния, и он скончался на месте. Об этом сообщает Гострудинспекция в Нижегородской области.

30 июля 2026, около 13 часов у сенажной ямы в д. Содомово Уренского муниципального округа, во время пастьбы колхозного стада 62-летний животновод ООО "Нива" получил удар молнией, прибывшая скорая помощь констатировала смерть работника говорится в сообщении

По факту случившегося начато расследование, устанавливаются все причины и обстоятельства несчастного случая.