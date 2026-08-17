Москва17 авгВести.Глава Новороссийска Андрей Кравченко объявил об угрозе атаки на город беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА)написал он в мессенджере MAX
Кравченко обратился к жителям и гостям города-героя с призывом укрыться в безопасных помещениях, цоколях ближайших зданий, в подземном переходе или на парковке.
Он также попросил людей сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала "Внимание всем".
Сигнал отменят сразу, как только обстановка станет безопасной, заверил глава Новороссийска.