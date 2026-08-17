В Новороссийске объявлена угроза атаки БПЛА Угроза беспилотной атаки объявлена в Новороссийске

Москва17 авг Вести.Глава Новороссийска Андрей Кравченко объявил об угрозе атаки на город беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА) написал он в мессенджере MAX

Кравченко обратился к жителям и гостям города-героя с призывом укрыться в безопасных помещениях, цоколях ближайших зданий, в подземном переходе или на парковке.

Он также попросил людей сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала "Внимание всем".

Сигнал отменят сразу, как только обстановка станет безопасной, заверил глава Новороссийска.