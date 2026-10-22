Москва22 окт Вести.На всей территории Новороссийска объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом заявил глава города Андрей Кравченко.

Объявлена угроза атаки БПЛА … Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Он напомнил гражданам, что при нахождении дома надо укрыться в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая), также нельзя приближаться к окнам. При нахождении на улице надо укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке). Нельзя прятаться в машинах или под стенами многоквартирных домов.