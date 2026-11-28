Микроавтобус с сотрудниками администрации попал в ДТП на мосту в Новосибирске

В Новосибирске микроавтобус с чиновниками врезался в легковую машину на мосту Микроавтобус с сотрудниками администрации попал в ДТП на мосту в Новосибирске

Москва28 ноя Вести.В Новосибирске микроавтобус с сотрудниками администрации Коченевского района попал в дорожно-транспортное происшествие на Ново-Николаевском мосту. Об этом сообщила Государственная инспекция труда региона на платформе MAX.

Отмечается, что авария случилась в 14 00 20 ноября 2026 года. Микроавтобус ехал по мосту со стороны Ипподромской улицы и напротив дома №6 на Станционной улице врезался в стоявшую легковую машину. У троих сотрудников администрации - тяжелые травмы, у пятерых – легкие.

20 ноября 2026 г. в 14.00 микроавтобус, в котором находились сотрудники администрации Коченевского района Новосибирской области, двигался по Ново-Николаевскому мосту со стороны ул. Ипподромской. Напротив дома №6 на ул. Станционной он столкнулся со стоящим в попутном направлении легковым автомобилем. В результате аварии трое сотрудников администрации получили тяжелые травмы, еще пятеро – легкие говорится в публикации

Руководитель региональной Гострудинспекции В. Г. Балашов сообщил, что по факту случившегося создана комиссия, которой предстоит установить все обстоятельства и случившегося. При обнаружении нарушений трудового законодательства виновных привлекут к административной ответственности.