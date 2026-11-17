Москва17 ноя Вести.В Новосибирске и ряде районов области объявлен режим "черного неба". Об этом сообщили в региональном Минприроды, ссылаясь на данные Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В период с 18.00 часов 17 ноября до 18.00 часов 18 ноября 2026 года в городских и сельских поселениях восточных районов Новосибирской области и в городе Новосибирске ожидаются метеорологические условия неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в приземном слое атмосферы говорится в сообщении министерства во "ВКонтакте"

Режим означает, что предприятия должны сократить выбросы в атмосферу. При этом гражданам рекомендуется не проводить много времени на улице и отказаться от работ, которые могут привести к загрязнению воздуха.