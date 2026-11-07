Москва7 нояВести.Прокуратура выявила нарушения по выбросу вредных веществ у двух крупных предприятий Красноярска. Подробности в MAX сообщает региональное ведомство.
С 6 ноября в городе введен режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). В этот период загрязняющие вещества хуже рассеиваются в атмосфере, вследствие этого предприятия обязаны принимать дополнительные меры по снижению выбросов.
В ходе проверок Красноярская природоохранная прокуратура совместно со специалистами Росприроднадзора и регионального министерства экологии нарушения были выявлены у двух крупных промышленных предприятий города.
Выяснилось, что предприятия не разработали планы мероприятий по снижению выбросов в периоды НМУсообщили в ведомстве
По результатам проверок будет принят комплекс мер реагирования для устранения нарушений.