В Красноярске выявлены нарушения по вредным выбросам в промышленных предприятиях

Два промышленных предприятия Красноярска нарушили режим "черного неба" В Красноярске выявлены нарушения по вредным выбросам в промышленных предприятиях

Москва7 ноя Вести.Прокуратура выявила нарушения по выбросу вредных веществ у двух крупных предприятий Красноярска. Подробности в MAX сообщает региональное ведомство.

С 6 ноября в городе введен режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). В этот период загрязняющие вещества хуже рассеиваются в атмосфере, вследствие этого предприятия обязаны принимать дополнительные меры по снижению выбросов.

В ходе проверок Красноярская природоохранная прокуратура совместно со специалистами Росприроднадзора и регионального министерства экологии нарушения были выявлены у двух крупных промышленных предприятий города.

Выяснилось, что предприятия не разработали планы мероприятий по снижению выбросов в периоды НМУ сообщили в ведомстве

По результатам проверок будет принят комплекс мер реагирования для устранения нарушений.