В Нурлино обнаружили тело четвертого работника, погибшего при пожаре в ЛПДС Тело четвертого погибшего работника нашли в Нурлино

Москва24 мая Вести.В Республике Башкортостан на линейной производственно-диспетчерской станции "Нурлино" завершены поисково-спасательные работы. По их итогам было обнаружено тело четвертого погибшего при пожаре работника, сообщается на сайте компании "Транснефть-Урал".

Инцидент произошел 13 мая 2026 года.

Тело четвертого работника, погибшего в результате несчастного случая, обнаружено сказано на официальном сайте компании

Также в публикации отмечается, что родным и близким погибших работников оказывается необходимая поддержка. В нее входят не только соцвыплаты, но материальная корпоративная помощь.

Продолжается взаимодействие компании с правоохранительными органами для выяснения причин произошедшего инцидента.