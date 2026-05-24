Москва24 маяВести.В Республике Башкортостан на линейной производственно-диспетчерской станции "Нурлино" завершены поисково-спасательные работы. По их итогам было обнаружено тело четвертого погибшего при пожаре работника, сообщается на сайте компании "Транснефть-Урал".
Инцидент произошел 13 мая 2026 года.
Также в публикации отмечается, что родным и близким погибших работников оказывается необходимая поддержка. В нее входят не только соцвыплаты, но материальная корпоративная помощь.
Продолжается взаимодействие компании с правоохранительными органами для выяснения причин произошедшего инцидента.