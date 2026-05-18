Один из пострадавших при пожаре на нефтебазе под Уфой скончался в больнице

В больнице умер один из пострадавших при пожаре на нефтебазе под Уфой Один из пострадавших при пожаре на нефтебазе под Уфой скончался в больнице

Москва18 мая Вести.Скончался один из пострадавших в результате пожара на нефтебазе под Уфой, мужчина получил ожоги 90% поверхности тела. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан" со ссылкой на Гострудинспекцию республики.

Отмечается, что мужчине было 54 года.

Во время происшествия он находился рядом с люком, где проводились работы по откачке нефтешлама, вместе с двумя рабочими в возрасте 35 и 25 лет. Все пострадавшие были доставлены в Республиканский ожоговый центр говорится в сообщении

Гострудинспекция и управление Ростехнадзора начали расследование несчастного случая.

Пожар на ЛПДС "Нурлино" произошел 13 мая во время работ по очистке резервуара, выведенного из эксплуатации. На месте взрыва были обнаружены тела трех человек. Следственный комитет начал проверку по факту происшествия.