Москва18 маяВести.Скончался один из пострадавших в результате пожара на нефтебазе под Уфой, мужчина получил ожоги 90% поверхности тела. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан" со ссылкой на Гострудинспекцию республики.
Отмечается, что мужчине было 54 года.
Во время происшествия он находился рядом с люком, где проводились работы по откачке нефтешлама, вместе с двумя рабочими в возрасте 35 и 25 лет. Все пострадавшие были доставлены в Республиканский ожоговый центрговорится в сообщении
Гострудинспекция и управление Ростехнадзора начали расследование несчастного случая.
Пожар на ЛПДС "Нурлино" произошел 13 мая во время работ по очистке резервуара, выведенного из эксплуатации. На месте взрыва были обнаружены тела трех человек. Следственный комитет начал проверку по факту происшествия.