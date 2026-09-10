Установлена личность мужчины, чье мумифицированное тело было найдено в Обнинске

В Обнинске установлена личность мужчины, чье тело было найдено в августе в ручье Установлена личность мужчины, чье мумифицированное тело было найдено в Обнинске

Москва10 сен Вести.Установлена личность мужчины, чье мумифицированное тело было найдено 11 августа в ручье в Обнинске. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Калужской области.

Мумифицированное тело было обнаружено 11 августа в ручье Репинка в районе Пионерского проезда.

В ходе медицинской экспертизы на теле погибшего не обнаружено повреждений криминального характера, а молекулярно-генетическая экспертиза позволила идентифицировать личность погибшего. Им оказался 37-летний житель Обнинска говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Как установлено, 11 июня потерпевший ушел в лес и пропал без вести.

Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Проводится комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий, проверяются различные версии произошедшего.