Москва10 сенВести.Установлена личность мужчины, чье мумифицированное тело было найдено 11 августа в ручье в Обнинске. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Калужской области.
Мумифицированное тело было обнаружено 11 августа в ручье Репинка в районе Пионерского проезда.
В ходе медицинской экспертизы на теле погибшего не обнаружено повреждений криминального характера, а молекулярно-генетическая экспертиза позволила идентифицировать личность погибшего. Им оказался 37-летний житель Обнинскаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Как установлено, 11 июня потерпевший ушел в лес и пропал без вести.
Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Проводится комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий, проверяются различные версии произошедшего.