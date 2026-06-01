Омский житель осужден за мошенничество в размере 2,4 млн рублей

Москва1 июн Вести.В Центральном районном суде Омска вынесен приговор по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Подробности сообщает прокуратура Омской области в MAX.

По материалам суда, 42-летний местный житель, занимая должность директора ООО "ЧОП "Редут" в период с января 2015 года по февраль 2016 года принял на работу охранниками Омского педагогического университета вдвое меньше сотрудников, чем это предусмотрено по контракту. Тем самым, учебному заведению был нанесен ущерб более 2,4 млн рублей.

Вину в совершении преступления мужчина не признал в полном объеме, ущерб не возместил, исковые требования не признал говорится в сообщении

Суд приговорил подсудимого к 3 годам исправительной колонии общего режима. Также виновный обязан в полном объеме возместить причиненный ущерб.