Член ОП Машаров РФ: запрещено привлекать несовершеннолетних к работе в праздники

В ОП рассказали, кого нельзя привлекать к работе 4 ноября Член ОП Машаров РФ: запрещено привлекать несовершеннолетних к работе в праздники

Москва2 ноя Вести.Несовершеннолетних сотрудников кроме некоторых творческих профессий, нельзя привлекать к работе в праздничный день, 4 ноября, сообщил РИА Новости зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

День народного единства отмечается в России 4 ноября.

Трудовой кодекс запрещает привлекать к работе в выходные и нерабочие праздничные дни работников младше 18 лет сказал Машаров

Он добавил, что исключением являются СМИ и другие творческие коллективы.

Ранее сообщалось, что в России началась короткая рабочая неделя: среда, на которую приходится День народного единства, будет нерабочим днем.