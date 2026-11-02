Москва2 нояВести.Несовершеннолетних сотрудников кроме некоторых творческих профессий, нельзя привлекать к работе в праздничный день, 4 ноября, сообщил РИА Новости зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
День народного единства отмечается в России 4 ноября.
Трудовой кодекс запрещает привлекать к работе в выходные и нерабочие праздничные дни работников младше 18 летсказал Машаров
Он добавил, что исключением являются СМИ и другие творческие коллективы.
Ранее сообщалось, что в России началась короткая рабочая неделя: среда, на которую приходится День народного единства, будет нерабочим днем.