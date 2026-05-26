В Оренбуржье задержали подростка, разбившего окна по заданию кураторов В Оренбуржье полиция задержала подростка, разбившего окна по заданию кураторов

Москва26 мая Вести.В Оренбургской области полиция задержала подростка, который по заданию кураторов разбил окна домов. Об этом сообщило УМВД России по региону в мессенджере MAX.

К правоохранителям поступило девять сообщений от жителей Оренбургского района о повреждении окон неизвестным на территории их домовладений. Злоумышленником оказался уроженец Тоцкого района.

Задержанный рассказал, что в марте с ним связался "представитель Центробанка" и рассказал, что произошла утечка его данных после взлома аккаунта на "Госуслугах", а также о попытке перевода денежных средств от его имени на счет террористической организации.

Через некоторое время с подростком связались лжесотрудники правоохранительных органов, которые сообщили, что ему необходимо сотрудничать с ними и выполнять указания сказано в сообщении

Молодой человек согласился. В настоящее время решается вопрос о привлечении подростка к ответственности.