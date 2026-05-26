Москва26 маяВести.В Оренбургской области полиция задержала подростка, который по заданию кураторов разбил окна домов. Об этом сообщило УМВД России по региону в мессенджере MAX.
К правоохранителям поступило девять сообщений от жителей Оренбургского района о повреждении окон неизвестным на территории их домовладений. Злоумышленником оказался уроженец Тоцкого района.
Задержанный рассказал, что в марте с ним связался "представитель Центробанка" и рассказал, что произошла утечка его данных после взлома аккаунта на "Госуслугах", а также о попытке перевода денежных средств от его имени на счет террористической организации.
Через некоторое время с подростком связались лжесотрудники правоохранительных органов, которые сообщили, что ему необходимо сотрудничать с ними и выполнять указаниясказано в сообщении
Молодой человек согласился. В настоящее время решается вопрос о привлечении подростка к ответственности.