Москва25 июлВести.В Осетии очевидцы сняли на видео горного призрака, также известного как броккенский призрак. Об этом пишет Telegram-канал Gor Mash.
Призрак – не конкретное существо, а оптическое явление, которое можно увидеть, если стоять на склоне спиной к солнцу.
Ваша тень спроецируется на облака или туман внизу и превратится в гигантскую парящую фигуру с радужным свечениемобъясняет Telegram-канал
Явление получило свое название благодаря тому, что часто возникает на вершине горы Броккен в Германии. В горах Кавказа "призрака" тоже можно увидеть, но гораздо реже.