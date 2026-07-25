Москва25 июл Вести.В Осетии очевидцы сняли на видео горного призрака, также известного как броккенский призрак. Об этом пишет Telegram-канал Gor Mash.

Призрак – не конкретное существо, а оптическое явление, которое можно увидеть, если стоять на склоне спиной к солнцу.

Ваша тень спроецируется на облака или туман внизу и превратится в гигантскую парящую фигуру с радужным свечением объясняет Telegram-канал

Явление получило свое название благодаря тому, что часто возникает на вершине горы Броккен в Германии. В горах Кавказа "призрака" тоже можно увидеть, но гораздо реже.