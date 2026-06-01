Москва1 июнВести.На одном из предприятий города Перми работник похитил 6 000 литров дизельного топлива, в результате чего стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба полиции Прикамья.
Уголовное дело расследовалось по ч. 3 ст. 160 УК РФ – "Присвоение или растрата".
Организации был причинен материальный ущерб более чем на 460 000 рублей.
Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.