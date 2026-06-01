В Перми завели дело на сотрудника предприятия, похитившего 6 000 литров топлива Сотрудник предприятия в Перми похитил 6 000 литров топлива, возбуждено дело

Москва1 июн Вести.На одном из предприятий города Перми работник похитил 6 000 литров дизельного топлива, в результате чего стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба полиции Прикамья.

Уголовное дело расследовалось по ч. 3 ст. 160 УК РФ – "Присвоение или растрата".

Организации был причинен материальный ущерб более чем на 460 000 рублей.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.