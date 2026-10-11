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В Петербурге пьяный водитель иномарки врезался в памятник воинской славы

В Петербурге пьяный лихач врезался в памятник воинской славы, ему грозит арест В Петербурге пьяный водитель иномарки врезался в памятник воинской славы

Москва11 окт Вести.В Санкт-Петербурге нетрезвый водитель легковой иномарки потерял управление и врезался в памятник воинской славы. Об этом сообщает ГУ МВД России по Северной столице и Ленинградской области.

ДТП произошло ночью 11 октября, в воскресенье, на проспекте Ленина в Красном Селе.

По предварительной информации, автомобиль Volkswagen Passat совершил наезд на бордюрный камень памятника воинской славы, после чего врезался в лестницу монумента… Им оказался 31-летний мужчина, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

В отношении нарушителя составлен протокол. Ему грозит административный арест до 30 суток.