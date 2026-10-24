Москва24 октВести.В Санкт-Петербурге устанавливают обстоятельства ДТП с участием иномарки и троллейбуса, в результате происшествия пострадавших нет. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
По информации ведомства, 24 октября около 13.20 мск на проспекте Славы 41-летняя водитель "Мерседес" при повороте направо не предоставила преимущество в движении троллейбусу. В результате он наехал на дорожный знак и столб освещения.
В результате аварии пострадавших нет. У водителей транспортных средств признаков опьянения не выявленосказано в сообщении
По факту ДТП организована проверка.