Троллейбус врезался в столб в Петербурге В Петербурге троллейбус врезался в столб

Москва24 окт Вести.В Санкт-Петербурге устанавливают обстоятельства ДТП с участием иномарки и троллейбуса, в результате происшествия пострадавших нет. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По информации ведомства, 24 октября около 13.20 мск на проспекте Славы 41-летняя водитель "Мерседес" при повороте направо не предоставила преимущество в движении троллейбусу. В результате он наехал на дорожный знак и столб освещения.

В результате аварии пострадавших нет. У водителей транспортных средств признаков опьянения не выявлено сказано в сообщении

По факту ДТП организована проверка.