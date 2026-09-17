Москва17 сенВести.В Санкт-Петербурге произошла авария с участием премиального автомобиля Porsche, передает 78.ru.
На Каменноостровском проспекте в Петербурге Porsche Panamera GTS влетел в фонарный столб… Авария произошла у дома № 26-28сообщается на сайте телеканала
В салоне находился только водитель, он не пострадал.
Владелицей Porsche Panamera GTS оказалась супруга крупного бизнесмена Евгения Войтенкова. Она утверждает, что машина была технически исправной.
По мнению очевидцев, ДТП произошло из-за того, что водитель не справился с управлением.
По данным из открытых источников, Войтенков является гендиректором отеля Domina Пулково.