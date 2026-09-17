Porsche жены бизнесмена Войтенкова попал в ДТП в Петербурге, пострадавших нет

Porsche супруги бизнесмена Войтенкова влетел в фонарный столб в Петербурге Porsche жены бизнесмена Войтенкова попал в ДТП в Петербурге, пострадавших нет

Москва17 сен Вести.В Санкт-Петербурге произошла авария с участием премиального автомобиля Porsche, передает 78.ru.

На Каменноостровском проспекте в Петербурге Porsche Panamera GTS влетел в фонарный столб… Авария произошла у дома № 26-28 сообщается на сайте телеканала

В салоне находился только водитель, он не пострадал.

Владелицей Porsche Panamera GTS оказалась супруга крупного бизнесмена Евгения Войтенкова. Она утверждает, что машина была технически исправной.

По мнению очевидцев, ДТП произошло из-за того, что водитель не справился с управлением.

По данным из открытых источников, Войтенков является гендиректором отеля Domina Пулково.