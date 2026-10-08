Москва8 октВести.Онлайн-покупка билетов для проезда в автобусах временно недоступна в Подмосковье. Об этом сообщает Мострансавто.
Из-за приостановки работы дата-центра временно не работает сервис покупки билетов через интернетговорится в сообщении
Пассажирам сообщили, что оплатить проезд можно непосредственно в автобусе через валидатор или мобильный терминал у водителя.
Предполагается, что восстановление сервиса займет около суток.
Причиной сбоя работы дата-центра стал пожар, который возник в результате падения обломков беспилотника в Рязанской области.