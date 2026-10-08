Онлайн-покупка билетов на автобусы в Подмосковье временно недоступна

В Подмосковье временно нельзя купить билеты на автобусы онлайн Онлайн-покупка билетов на автобусы в Подмосковье временно недоступна

Москва8 окт Вести.Онлайн-покупка билетов для проезда в автобусах временно недоступна в Подмосковье. Об этом сообщает Мострансавто.

Из-за приостановки работы дата-центра временно не работает сервис покупки билетов через интернет говорится в сообщении

Пассажирам сообщили, что оплатить проезд можно непосредственно в автобусе через валидатор или мобильный терминал у водителя.

Предполагается, что восстановление сервиса займет около суток.

Причиной сбоя работы дата-центра стал пожар, который возник в результате падения обломков беспилотника в Рязанской области.