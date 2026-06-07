В Польше раскрыли, какой язык в первую очередь начинают учить трудовые мигранты Трудовые мигранты в Польше в первую очередь начинают учить русский язык

Москва7 июн Вести.Многие трудовые мигранты в Польше в первую очередь начинают учить русский, а не польский язык. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал владелец одного из ресторанов Варшавы.

По словам собеседника агентства, в Польше на протяжении долгого времени складывается интересная языковая ситуация на рынке труда.

Многие иностранцы, приезжающие работать в сферу общепита, на стройки, склады или производства, в первую очередь начинают учить не польский язык, а русский сказал он

Он объяснил, что мигранты из Индии, Пакистана, Вьетнама, а также африканских стран в основном начинают трудиться в Польше на низкооплачиваемых работах, где трудоустроено также много украинцев.

На кухнях ресторанов, в бригадах строителей, в логистических центрах и фабриках повседневное общение часто происходит именно на русском или суржике. Новичку легче адаптироваться через язык, на котором разговаривают коллеги, чем сразу пытаться освоить польский на достаточном уровне добавил собеседник

Владелец ресторана отметил, что работодатели часто закрывают глаза на отсутствие знания польского языка, если работник эффективно общается внутри коллектива.

Ранее стало известно, что украинские трудовые мигранты в Польше в качестве основного средства коммуникации в рабочих коллективах используют русский язык.