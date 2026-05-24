В Праге 10 тысяч человек вышли на митинг в поддержку общественных СМИ

Москва24 мая Вести.В столице Чехии прошла масштабная уличная акция в защиту независимости общественных средств массовой информации.

К шествию против планов правительства реформировать медийное законодательство присоединились около десяти тысяч человек, сообщает информационный портал Novinky.

Граждане недовольны подготовкой поправок к закону о СМИ, которые, по мнению критиков инициативы, позволят государству установить контроль над основными вещателями страны — Чешским телевидением и Чешским радио. Сейчас обе структуры функционируют как общественные институты, получая средства напрямую от граждан и коммерческих организаций в виде ежемесячных взносов в размере 150 крон (около семи долларов).

Разрабатываемый властями проект предусматривает перевод вещателей на финансирование из государственного бюджета, причем выделяемые суммы предполагается урезать по сравнению с текущими доходами от абонентской платы. В связи с этим руководство обеих компаний уже предупредило о неизбежном закрытии целого ряда популярных теле- и радиопередач из-за дефицита средств.

Организатором протестного мероприятия выступила гражданская ассоциация "Миллион мгновений за демократию", которая анонсировала проведение следующей массовой демонстрации 21 июня.

Організатором протестного мероприятия выступила гражданская ассоциация "Миллион мгновений за демократию", которая анонсировала проведение следующей массовой демонстрации 21 июня.