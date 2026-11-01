В ГУ МВД по Москве никак не прокомментировали информацию о рейде в клубе Bizarre

В пресс-службе московской полиции не знают о ночном рейде в клубе Bizarre В ГУ МВД по Москве никак не прокомментировали информацию о рейде в клубе Bizarre

Москва1 ноя Вести.Информация о ночном рейде силовиков в клуб Bizarre на улице Ленинская Слобода в Москве в полицию не поступала, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по столице на просьбу прокомментировать ситуацию.

Со своей стороны, в администрации заведения подтвердили, что ночью 1 ноября в Bizarre прошла проверка, но отметили, что не было выявлено никаких нарушений и претензий клубу не предъявили. Информации о задержаниях нет.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что минувшей ночью в клубе Bizarre в Москве прошел полицейские рейд. Поводом для него стало подозрение в пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

В клубе проходила вечеринка 18+ в честь Хэллоуина с участием порядка 200 гостей. По данным SHOT, они были одеты в костюмы персонажей мультфильмов и других представителей поп-культуры, а на столах лежали секс-игрушки.