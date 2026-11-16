СК начал проверку после отравления детей в детсаду в Прикамье

В Прикамье начали проверку после отравления детей в детском саду СК начал проверку после отравления детей в детсаду в Прикамье

Москва16 ноя Вести.В Пермском крае организована проверка после отравления четверых воспитанников ясельной группы детского сада в Губахе. Об этом сообщили в СУ СКР по региону и областной прокуратуре.

По данным ведомства, ночью 13 ноября в больницу Губахи обратились родители четверых воспитанников ясельной группы с жалобами на пищевое отравление. Им оказали амбулаторную медпомощь.

Следователем... по факту отравления детей в детском саду в городе Губаха организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) сказано в сообщении

Прокуратура в свою очередь оценит соблюдение санитарно‑эпидемиологических требований, в том числе при организации питания детей, исполнение обязанностей по контролю за состоянием здоровья несовершеннолетних.