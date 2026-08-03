В Приморье неизвестные обстреляли АПВГК на трассе Раздольное - Хасан В Приморье неизвестные расстреляли пункт весогабаритного контроля на трассе

Москва3 авг Вести.В Хасанском районе Приморского края двое злоумышленников в масках открыли стрельбу по автоматическому пункту весогабаритного контроля, расположенному на участке автодороги Раздольное - Хасан вблизи поселка Бамбурово. О случившемся сообщил Telegram-канал "Цифровое Приморье".

Инцидент произошел на автодороге Раздольное – Хасан. Двое злоумышленников в масках обстреляли автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК) в районе поселка Бамбурово Хасанского района Приморья говорится в публикации

Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения, работающие в зоне АПВГК. На место прибыли полицейские, которые начали проверку и устанавливают все детали инцидента.

Компания "Цифровое Приморье", обслуживающая рубеж, сейчас подсчитывает нанесенный ущерб и готовит план по восстановлению поврежденного оборудования.

Это не единственный подобный случай в регионе. Два года назад на трассе Владивосток - Находка уже стреляли по аналогичному комплексу в районе Фокино. Кроме того, на этом же направлении в течение последних трех лет несколько раз обстреливали камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения.

Общая сумма убытков от этих нападений достигает десятков миллионов рублей. Личности виновных пока не установлены. В крае функционирует восемь таких пунктов весогабаритного контроля.