Москва11 нояВести.Вечером 11 ноября завершились работы по восстановлению электроснабжения в Пролетарском районе Донецка, все трансформаторные подстанции подключены к сети. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.
По информации "Донецкэнерго" филиала АО "Юго-Западная ЭСК", после проведения работ по подключению к электричеству в Пролетарском районе все трансформаторные подстанции запитаныотметил глава Донецка в своем Telegram-канале
Ранее сообщалось, что из-за аварии в Донецке без электричества остались более 120 тысяч человек.