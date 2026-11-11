Глава Донецка: в Пролетарском районе к электричеству подключены все подстанции

В Пролетарском районе Донецка подключили к сети трансформаторные подстанции Глава Донецка: в Пролетарском районе к электричеству подключены все подстанции

Москва11 ноя Вести.Вечером 11 ноября завершились работы по восстановлению электроснабжения в Пролетарском районе Донецка, все трансформаторные подстанции подключены к сети. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

По информации "Донецкэнерго" филиала АО "Юго-Западная ЭСК", после проведения работ по подключению к электричеству в Пролетарском районе все трансформаторные подстанции запитаны отметил глава Донецка в своем Telegram-канале

Ранее сообщалось, что из-за аварии в Донецке без электричества остались более 120 тысяч человек.