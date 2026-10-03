Москва3 октВести.В субботу 3 октября около 17 часов 30 минут в Пятигорске произошло дорожно-транспортное происшествие с автомобилем Toyota, водитель которого по неустановленной пока причине съехал с проезжей части в растительные насаждения.
Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставрополья, 64-летнему мужчине могло внезапно стать плохо за рулем.
В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествиясказано в сообщении в MAX
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
Окончательные причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.