В Пятигорске 64-летний водитель автомобиля умер за рулем

В Пятигорске за рулем машины скончался пожилой водитель В Пятигорске 64-летний водитель автомобиля умер за рулем

Москва3 окт Вести.В субботу 3 октября около 17 часов 30 минут в Пятигорске произошло дорожно-транспортное происшествие с автомобилем Toyota, водитель которого по неустановленной пока причине съехал с проезжей части в растительные насаждения.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставрополья, 64-летнему мужчине могло внезапно стать плохо за рулем.

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия сказано в сообщении в MAX

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Окончательные причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.