В России будет разработан быстровозводимый блиндаж Российские инженеры рассказали о планах создать быстросборный блиндаж

Москва3 мая Вести.Инженер-изобретатель Илья Клепиков рассказал ИС "Вести" о планах создать быстровозводимый блиндаж.

Мы хотим сделать такой блиндаж, который будет собираться без специнструмента, который сможет собрать человек без специального образования и специальных знаний, и который будет долговечным, быстросборным рассказал он на площадке технополиса "ЭРА" в Анапе

Прочность и оперативность возведения блиндажей позволит спасать жизни военных.

Также на площадке в Анапе разработчик Владимир Чернов рассказал об успешном применении на фронте комплексов защиты для техники.

В основном, изделия, которые мы массово поставляем, это комплекты брони на автомобиль "Буханка". Были прилеты, люди остались живы. Обратная связь есть - все хотят, чтобы мы эти комплекты поставляли массово заявил Чернов

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что в зоне проведения СВО в 2025 году прошли апробацию более тысячи новых и модернизированных образцов военной техники.