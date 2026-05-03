Москва3 маяВести.Инженер-изобретатель Илья Клепиков рассказал ИС "Вести" о планах создать быстровозводимый блиндаж.
Мы хотим сделать такой блиндаж, который будет собираться без специнструмента, который сможет собрать человек без специального образования и специальных знаний, и который будет долговечным, быстросборнымрассказал он на площадке технополиса "ЭРА" в Анапе
Прочность и оперативность возведения блиндажей позволит спасать жизни военных.
Также на площадке в Анапе разработчик Владимир Чернов рассказал об успешном применении на фронте комплексов защиты для техники.
В основном, изделия, которые мы массово поставляем, это комплекты брони на автомобиль "Буханка". Были прилеты, люди остались живы. Обратная связь есть - все хотят, чтобы мы эти комплекты поставляли массовозаявил Чернов
Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что в зоне проведения СВО в 2025 году прошли апробацию более тысячи новых и модернизированных образцов военной техники.