В России призвали использовать кукурузники против БПЛА Самолеты Ан-2 предложили превратить в носителей дронов-перехватчиков

Москва24 апр Вести.Легкие многоцелевые самолеты Ан-2 и L-410 Воздушно-космических сил России можно превратить в носителей БПЛА-перехватчиков. С таким предложением выступил Telegram-канал "Военная хроника".

Автор призывает использовать проверенные платформы в качестве охотников за дальними беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

Он обратил внимание на то, как противник превратил польский самолет PZL M28 в антидроновую платформу. По его словам, российским аналогом ему может стать Ан-2. Его отличают прекрасные взлетно-посадочные характеристики, а также малая скорость.

Не менее интересной платформой мог бы стать Як-40 отмечает канал

По мнению автора, он располагает необходимой мощностью бортовой энергетики, чтобы разместить как оператора, так и оборудование.