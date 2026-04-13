Москва13 апр Вести.Правительство России утвердило Концепцию развития первой помощи до 2036 года, которая предусматривает обучение граждан базовым навыкам для спасения пострадавших, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе XVIII съезда Российского Красного Креста.

Ключевым направлением концепции станет образование: будут разработаны рекомендации к программам, связанным с оказанием первой помощи. Кроме того, власти планируют расширять просветительскую деятельность, создавать разного рода материалы о значимости оказания первой помощи.

По словам Голиковой, в рамках этой работы организация РКК имеет преимущества: сеть учебных центров, обученных инструкторов и опыт работы с разными группами - от школьников до работников предприятий.