В РПЦ заявили, что патриарх Варфоломей не достоин титула "Великий" В РПЦ высказались о новом титуле патриарха Константинопольского Варфоломея

Москва29 ноя Вести.В Русской православной церкви не считают достойным патриарха Константинопольского Варфоломея титула "Великий". Об этом ИС "Вести" высказался митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

Ранее архонты (уважаемые лидеры православно-христианской общины – прим.ред.) Константинопольского патриархата объявили о решении официально использовать титул "Великий" для патриарха Варфоломея. Инициатива исходила от архиепископа Американского Елпидофора.

Однако, подчеркнул отец Митрофан, такой титул не подходит главе Фанара (тоже один из титулов Константинопольского патриарха - прим. ред.), который позволил осуществиться расколу православной Церкви на территории Украины.

Священнослужитель напомнил, что главу Константинопольской церкви старались образумить перед совершением раскола.