Москва29 нояВести.В Русской православной церкви не считают достойным патриарха Константинопольского Варфоломея титула "Великий". Об этом ИС "Вести" высказался митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.
Ранее архонты (уважаемые лидеры православно-христианской общины – прим.ред.) Константинопольского патриархата объявили о решении официально использовать титул "Великий" для патриарха Варфоломея. Инициатива исходила от архиепископа Американского Елпидофора.
Однако, подчеркнул отец Митрофан, такой титул не подходит главе Фанара (тоже один из титулов Константинопольского патриарха - прим. ред.), который позволил осуществиться расколу православной Церкви на территории Украины.
Священнослужитель напомнил, что главу Константинопольской церкви старались образумить перед совершением раскола.
Святейший [Патриарх Московский и всея Руси] рассказывал о своем визите туда и о своем глубоком сокрушении сердца, когда он специально поехал на прием к этому ничего не стоящему на сегодняшний день патриарху и пытался братской любовью угасить этот страшный конфликт, который назревает. Но, говорит, было бесполезно разговаривать, поскольку тот возмущался и говорил что-то невнятное. Это страшное перерождение, поэтому он, глава Фанара, - "Великий никто". Не хочется говорить, ктоотметил митрополит